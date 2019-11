15 maanden celstraf voor dealer: “Ik werd gedwongen door Albanese maffia” Jef Van Nooten

19 november 2019

17u41 5 Laakdal Een 58-jarige man uit Laakdal is tot een gevangenisstraf van 15 maanden veroordeeld voor drugshandel. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen. De man gaf de drugsverkoop toe, maar heeft altijd beweerd dat hij daartoe gedwongen werd door de Albanese maffia.

De politie voerde op 23 september een huiszoeking uit bij de 58-jarige J.H. uit Laakdal. Tijdens de huiszoeking werd 634 gram speed, 63 gram cocaïne en 30 gram cannabis aangetroffen. “Ik werd er toe gedwongen door de Albanese maffia. Nadat ik één keer drugs had verkocht in Grobbendonk, was het ter ore van Albanezen uit Herentals gekomen dat ik drugs verkocht op hun grondgebied. Toen is de miserie begonnen”, verklaarde J.H. enkele weken geleden aan de rechtbank.

Ondanks zijn ‘excuus’ is de vijftiger uit Laakdal nu schuldig bevonden aan drugshandel, met een gevangenisstraf van 15 maanden tot gevolg.