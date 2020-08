“Koop energie ‘van bij ons’”: Akkerbouwbedrijf Van Elven verkoopt ongebruikte groene energie van zonnepanelen aan lokale consumenten Wouter Demuynck

26 augustus 2020

12u25 0 Laakdal Nele Devoghel en Stefaan van Elven van akkerbouwbedrijf en hoevewinkel Van Elven in Veerle (Laakdal) gaan de ongebruikte stroom van hun zonnepanelen voortaan rechtstreeks aan lokale consumenten leveren. Daarvoor werken ze samen met het energieplatform Bolt.

Het landbouwerskoppel Nele Devoghel en Stefaan van Elven is met hun akkerbouwbedrijf op de Eindhoutseweg in Veerle gespecialiseerd in de teelt en het verpakken van aardappelen, wortelen en uien. Het dak van hun hoeve ligt vol zonnepanelen, omdat de frigoloodsen van het akkerbouwbedrijf veel energie vragen. De aardappelen en wortelen moeten immers gekoeld worden zodat ze een seizoen lang bewaard kunnen blijven.

De teelt van herfst- en wintergroenten zorgt er echter voor dat in de zomer - wanneer de zonnepanelen het meeste zonne-energie opwekken - de boerderij bijna leeg staat. Wanneer de meeste stroom opgewekt wordt, hebben ze dus zelf de minste vraag. “We vonden het altijd frustrerend dat onze ongebruikte groene stroom verloren ging en grijze stroom werd op het algemene net. Daarom sluiten we graag aan bij het energieplatform van Bolt”, zegt Nele Devoghel.

Korte keten

De ongebruikte stroom die vroeger gewoon naar het elektriciteitsnet ging, wordt zo nu aangeboden aan lokale consumenten via het energieplatform. “Op die manier schudden we de grote energiebedrijven wakker. Het idee een beetje van de markt weg te halen bij de grote spelers, strookt mooi met onze kernactiviteit. Met ‘Vers van de Boer’ proberen we zoveel mogelijk van onze producten af te zetten in de korte keten. Wat we al voor aardappelen, wortelen en uien deden, doen we nu ook voor energie. Dat was voor ons een logische stap”, klinkt het bij het landbouwerskoppel.

De overtollige elektriciteit die door Van Elven wordt opgewekt is voldoende om 11 gezinnen van stroom te voorzien.

Energie van bij ons

Het energieplatform Bolt zorgt ervoor dat mensen rechtstreeks groene energie kunnen afnemen bij lokale energie-opwekkers. Op die manier wil Bolt meer draagvlak creëren voor groene ambities.

“De roep om lokaal te shoppen klinkt al lang. Door Bolt kan je ook energie ‘van bij ons’ kopen. Wij koppelen lokale groene stroomopwekkers aan lokale consumenten”, vertelt Pieterjan Verhaeghen, CEO van Bolt. “Bovendien help je ons land op die manier om de broodnodige klimaattransitie te maken. 70 procent van de zogezegd groene elektriciteitscontracten in Vlaanderen helpt de vergroening van België niet vooruit: het is sjoemelstroom gefabriceerd door buitenlandse garanties van oorsprong. De wereld na corona zal er sowieso anders uit zien, en hopelijk ook groener.”