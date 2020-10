Zondag eerste drafrennen in Kuurne sinds lockdown: ‘Hopelijk laten bezoekers zich niet afschrikken’ Joyce Mesdag

08 oktober 2020

16u11 2 Kuurne Zondag worden opnieuw, voor het eerst sinds de lockdown, drafrennen georganiseerd op de hippodroom in Kuurne. “We gaan voorlopig voor één op twee zondagen in plaats van elke zondag”, zegt voorzitter Guy Vermeulen. “Het wordt ook voor ons de kat uit de boom kijken. We hebben bezoekers nodig om alles financieel rond te krijgen.”

Het drafseizoen loopt normaal van begin oktober tot eind april. Door het coronavirus werd het vorige seizoen echter flink ingekort: begin maart werd de laatste wedstrijd er gereden. Na een stop van 7 maanden, een iets langere zomerstop dan anders dus, staat zondag een eerste wedstrijddag op de agenda. Meteen goed voor 7 races.

“Normaal starten we in het eerste weekend van oktober, maar dit jaar starten we dus een week later”, zegt voorzitter Guy Vermeulen. In plaats van elke zondag, worden er nu immers maar elke twee zondagen drafrennen georganiseerd. “Er zijn twee wedstrijddagen in oktober, twee in november en twee in december. We starten voorzichtig. Het is voor ons immers ook afwachten hoeveel bezoekers in deze coronacrisis naar het drafrennen zullen afzakken.”

Want zonder publiek kunnen geen drafrennen plaatsvinden. “We hebben inkomsten nodig uit de toegangstickets, de eet-en drankverkoop, én uit de weddenschappen”, zegt Vermeulen. “Geen bezoekers, géén inkomsten dus. En we hebben die inkomsten nodig om het prijzengeld op tafel te kunnen leggen voor de deelnemers.”

Er werd signalisatie aangebracht op de site, om de bezoekers in alle veiligheid door de hippodroom te loodsen. “Maar onze site is met 16 hectare meer dan groot genoeg om te allen tijde de nodige afstand te kunnen bewaren. Het vaste publiek van de renbaan is eerder iets ouder. We hopen dat zij zich niet laten afschrikken. De voorbije dagen hebben we de hippodroom al open gesteld voor trainingen, en ook dat is rimpelloos verlopen. Bezoekers hoeven geen schrik te hebben om langs te komen.”

Sowieso gaan de komende wedstrijddagen door, zolang het mag met de geldende coronamaatregels, ook al komt er minder publiek langs dan verhoopt. “We hebben sponsors gevonden om die eerste wedstrijddagen te overbruggen. Maar uiteraard willen sponsors ook gezien worden, dus zonder bezoekers zullen die ook afhaken. En onze reserves zijn ook niet onuitputtelijk. Laten we dus hopen op een mooie opkomst, zodat we ook volgend jaar drafrennen kunnen organiseren.”

Normaal komen er wekelijks zo’n 1500 bezoekers naar de wedstrijden kijken, zegt Vermeulen.