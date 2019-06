Zico (7) uit Kuurne wint mini-versie van Parijs-Roubaix: “Zijn fopspeen wou hij alleen ruilen voor een fiets” Joyce Mesdag

06 juni 2019

18u25 6 Kuurne Zico Verstraete is amper 7, maar nu al kwam hij als eerste over de eindstreep van Parijs-Roubaix. Een verkorte Parijs-Roubaix voor jonge wielrennertjes welteverstaan, maar toch: hij haalde het van 54 leeftijdsgenoten.

Zico en zijn fiets, het is een match made in heaven. “Voetballen, het zegt hem helemaal niets”, vertelt zijn mama Barbara. “Zijn fopspeen afgeven, dat deed ie enkel in ruil voor een koersfiets en een wielertenue. Amper drie jaar oud was hij toen.” Op een braakliggend terreintje naast de deur moet het gras en onkruid nooit meer gemaaid worden, want Zico geeft geen sprietje de kans om er nog te groeien. “Elke avond rijdt hij er anderhalf uur rondjes met zijn fiets. Hij stippelt een parcours uit, hij zorgt voor hindernissen,… hij doet niets liever.”

Sinds een paar jaar is hij ook aangesloten bij een club: de Ardooise club Tomabel Inofec. “Hij doet vooral mee aan wedstrijden cyclocross en mountainbiken, maar heel soms schrijven we hem ook eens in op een wedstrijd op de weg.” Dus ook de ‘Parijs-Roubaix voor jongeren’ die enkele dagen geleden werd gereden. “Wielrennertjes tussen 5 en 14 jaar namen het in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar op.”

En Zico, die won zowaar in zijn eigen categorie. “We hadden het eigenlijk totaal niet verwacht. We dachten dat een plaats in de top 10 er wel in zat, en hoopten zelfs een beetje op een plaats in de top 5, maar dat hij zou winnen? Neen, dat was echt een verrassing.”

Zico zat bij de kopgroep van 15 wielrenners. “Maar daar bengelde hij achteraan, tot wij hem halverwege -de rit was 5 km lang- wat aanmoedigden om te beginnen inhalen. Dat is hij beginnen doen, en even verderop, bij een kasseistrook, stond mijn papa klaar om te supporteren. Daar is hij opnieuw wat plaatsen opgeschoven. Hij reed als vierde de piste op, dezelfde piste waar de profrenners de laatste meters van hun wedstrijd afleggen.”

“En daar ben ik aan de buitenkant van de piste beginnen rijden, zoals de profrenners dat doen”, zegt Zico. “De anderen bleven beneden, dus ik kon meer snelheid halen toen ik van de buitenkant van de piste richting binnenkant begon te sprinten.” “We waren een dagje ervoor al eens naar de piste geweest, zodat hij kon oefenen, en daar had hij inderdaad wat op gewerkt”, zegt Barbara. “Het was blijkbaar genoeg om de drie koplopers nog in te halen op het einde.”

Zico kreeg een kassei als trofee, net als bij de échte Parijs-Roubaix. “Apetrots was hij”, zegt Barbara. “Het is een zwaar ding, maar hij heeft het de hele weg naar huis op zijn schoot vastgehouden. En nu staat het op de kast in de living. Hij beseft het nog niet goed. Hij heeft al een paar keer gevraagd ‘of hij het echt zo goed heeft gedaan’. Hij krijgt ook heel berichtjes van mensen die hem willen feliciteren.”

Of er echt een profcarrière in zit, daar is Zico zelf nog niet aan uit. “Het liefst dan wel in cyclocross. Maar ik ben wel fan van Yves Lampaert, dat is echt een goeie renner.”