Zeven kandidaten strijden voor titel Koning Ezel Joyce Mesdag

18 september 2019

18u18 0 Kuurne In Kuurne nemen maar liefst 7 kandidaten deel aan de verkiezing van Koning Ezel. Een pak verkiezingen in de streek zouden tekenen voor zoveel interesse.

Sire Olivier Wambacq is aan zijn laatste dagen toe als koning. Na twee jaar geeft hij met de nakende Ezelsfeesten de fakkel door aan zijn opvolger. Wie dat wordt bepalen een aantal praktische en theoretische proeven tijdens het feestweekend, met als ultieme proef de zoektocht naar een medaille in een berg hooi.

Rino Vandevoorde (46) is niet alleen de oudste, hij is ook diegene die zich het eerst inschreef voor de verkiezing, al in april. Hij is truckchauffeur, en doet mee als eerbetoon aan een overleden vriend van hem, Bjorn Delaire.

Stijn Debaveye (42) zit in het Kuurns Feestcomité, en in de organisatie van Kuurne-Brussel Kuurne, waar hij eindverantwoordelijke is voor de juniorenwedstrijd. Hij werkt als vertegenwoordig voor zuivelbedrijf FrieslandCampina.

David Claeys (43) is hospitality en catering manager bij Synamedia. Hij heeft de organisatie van het Sint-Pietersfestival achter zich.

Pedro Vandenbulcke (41) is business analist voor CRM Group in Waregem. Hij deed recent nog mee aan de verkiezing voor wijkburgemeester bij de Leiehoekfeesten. Daar werd hij tweede, hij hoopt het dit keer beter te doen, en te winnen.

Daan Frère (33) werkt als testing assistant in de automobielindustrie. Hij speelt mee in het Kuurns theater en in Theater Antigone, en hij houdt van badminton.

Sybe Vandemeulebroucke (27) is kleuterleider, vorig jaar in Wijzer, dit jaar in de Centrumschool. Hij is recent ook een blitscarrière gestart bij het Kuurns theater.

Dries Vanderhaeghen (26) tot slot is metselaar. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwilliger brandweer bij het Kuurns korps.

Bij de voorstelling van de kandidaten vond meteen ook een eerste proef plaats. Die werd gewonnen door David, gevolgd door Stijn en Sybe.