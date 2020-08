Zestig kinderen stoffen kennis Nederlands af in Zomerbad Joyce Mesdag

26 augustus 2020

Zestig kinderen uit Harelbeke en Kuurne hebben de voorbije dagen een ‘Zomerbad’ gevolgd. Ze kregen les in ’t Fabriekske in Harelbeke, en ook in het Huis van het Kind. Ze kregen op een speelse manier taalles, om op die manier de achterstand die ze door corona op dat vlak hebben opgelopen weg te werken. Acht studentes lager onderwijs van Hogeschool Vives werkten het project mee uit, en gaven ook les.