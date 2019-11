Zeecontainers bij jeugdcentrum als extra opslagruimte voor verenigingen Joyce Mesdag

Op de site jeugdcentrum in Kuurne zijn vier zeecontainers geplaatst. Het gemeentebestuur investeerde 9000 euro in de aankoop ervan. “De verenigingen die een stek hebben in ons jeugdcentrum, Chiro Sint-Michiels, KSA Ambroos, KSA Leiezonen en de Kinderfoor, hebben al een tijdje plaats tekort om al hun spullen in kwijt te kunnen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Het gaat om sjorpalen, tenten, kookmateriaal, spelmateriaal, enz. Om aan die vraag tegemoet te komen, hebben we nu dus containers aangekocht die ze kunnen gebruiken om hun materiaal in te stockeren.” Maar het is niet de enige investering die gebeurde op het jeugdcentrum. Er werden ook voetpaden aangelegd rondom de gebouwen. “Als je buiten de lokalen stapte, stond je direct op het gras. Dat zorgde ervoor dat het sneller vuil werd binnen.” In de voetpaden, die hier en daar zelfs iets ruimer zijn om als terras te kunnen gebruiken, werd 10.000 euro geïnvesteerd.