Zaakvoersters nachtclubs krijgen beiden 110.400 euro boete voor schijnzelfstandigheid Siebe De Voogt

19 juni 2019

13u02 0 Kuurne De uitbaters van nachtclubs Le Penthouse in Kuurne en Besame Mucho in Hulste moeten beiden geldboetes van 110.400 euro betalen voor praktijken van schijnzelfstandigheid. Drieëntwintig van hun meisjes werden ingeschreven als zelfstandige, terwijl ze dat in werkelijkheid niet waren.

Het frauduleuze systeem van Michele B. (65) en Noura A.A. (56) kwam in 2016 aan het licht bij een gecoördineerde actie in het barmilieu. “Dergelijke controles worden in samenspraak met de barhouders gehouden om de goede werkomstandigheden van de meisjes te waarborgen”, stelde de arbeidsauditeur. “In de bars van beklaagden viel het op dat heel veel personen als zaakvoerder ingeschreven stonden.” Verdere controles van de sociale inspectie legden een systeem van schijnzelfstandigheid bloot. “De diensters hadden geen keuze: ze moesten aan de slag als zelfstandige en alles werd door de uitbaatsters geregeld. De meisjes kregen een vaste dagvergoeding van 50 euro en een percentage op de verkochte dranken. Sinds oktober 2016, na de controles, werden de dames wél ingeschreven als werkneemsters.”

Straffen

Omdat B. en A.A. hun minnelijke schikking van 6.000 euro niet betaalden, moesten ze zich vorige maand voor de rechter verantwoorden. Hun zaken gingen intussen failliet. B. had nog een blanco strafblad en moet daarom, van haar geldboete van 110.400 euro, maar 22.080 euro betalen. A.A. werd in het verleden echter al veroordeeld voor prostitutiemisdrijven, mensensmokkel en valsheid in geschrifte. Zij kreeg een effectieve boete van 110.400 euro opgelegd. Als ze die niet betaalt, moet de vrouw drie maanden cel uitzweten.