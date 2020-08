Zaakvoerders feestzalen en burgemeester Benoit vragen Nationale Veiligheidsraad perspectief: “Behandel ons als een restaurant, want eten kan hier minstens even veilig” Joyce Mesdag

18 augustus 2020

18u08 0 Kuurne Het coronavirus bezorgt heel wat ondernemers en zelfstandigen kopzorgen, maar dat je in deze tijden beter géén zaakvoerder bent van een feestzaal, dat staat als een paal boven water. Burgemeester Francis Benoit (CD&V), die op zijn grondgebied met Huis Van Wonterghem en Feestzalen Vaernewijck twee grote spelers heeft in de sector, roept de Nationale Veiligheidsraad op om hen perspectief te bieden. “Een restaurant mag nu méér volk ontvangen dan zij, terwijl feestzalen net veel groter zijn. Waar is de logica?”

Het zag er even goed uit, begin juli. Er mocht weer méér, en zaakvoerders van feestzalen durfden zelfs hopen dat er vanaf augustus weer feesten tot 100 personen zouden mogen. Maar het aantal vastgestelde besmettingen begon opnieuw te stijgen en tegen eind juli nam de Nationale Veiligheidsraad weer alle sprankeltjes hoop weg bij de sector. Feestzalen mogen nu maximaal tien personen ontvangen. Dat zijn maar héél magere trouwfeesten.

Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) heeft op zijn grondgebied met Huis Van Wonterghem en Feestzalen Vaernewijck twee grote spelers in de sector. In een post op Facebook roept hij de Nationale Veiligheidsraad op om donderdag de zaakvoerders van feestzalen perspectief te bieden.

Oppervlaktecriteria

“Het meest logische is om niet met maximumaantallen te werken van 50, 100, 200, maar met oppervlaktecriteria. Hoe meer plaats, hoe meer mensen ze mogen ontvangen. Leg hen ook maatregelen op om alles veilig te laten doorgaan, zo kunnen wij als lokaal bestuur mee oordelen en goedkeuren. Maar de aantallen die nu op tafel liggen, zijn helemaal niet in verhouding tot de feestzalen waar ze doorgaan.”

Erken feestzalen ook als restaurant. Een restaurant mag nu meer volk ontvangen dan feestzalen, enkel maar omdat ze onder een ander statuut vallen Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V)

“Erken feestzalen ook als restaurant. Een restaurant mag nu meer volk ontvangen dan feestzalen, enkel maar omdat ze onder een ander statuut vallen. Feestzalen zijn nochtans veel ruimer en kunnen minstens hetzelfde aantal bezoekers aan. Huis Van Wonterghem en Feestzalen Vaernewijck zijn allebei met alles in orde, voldoende groot en zeker professioneel genoeg om veilig te kunnen werken. Feesten zijn altijd op uitnodiging, wat contacttracing gemakkelijker maakt.”

“Donderdag is echt een kantelmoment. Laat toe wat veilig kan, meer vragen we niet”, klinkt het nog.

“Minstens even veilig”

De zaakvoerder van Huis Van Wonterghem en Feestzalen Vaernewijck zijn blij dat de burgemeester voor hen opkomt. “Wij hebben 50 voltijdse werkkrachten vast in dienst en nog eens 50 voltijds equivalenten aan losse medewerkers”, zegt Gregory Van Wonterghem. “Al die mensen zitten werkloos thuis of klussen wat bij in andere horecazaken, waar ze wél krak hetzelfde mogen doen als ze bij ons zouden doen.”

“Dat ons andere regels opgelegd worden als de restaurants, dat is gewoon niet correct”, gaat Van Wonterghem verder. “Restaurants mogen een onbeperkt aantal mensen ontvangen, als ze voldoende afstand kunnen garanderen tussen de tafels”, zegt hij. “Maar wij hebben een kwalitatief afzuigsysteem en veel plaats. Bij ons is het minstens even veilig als in kleinere restaurants.”

Het is héél frustrerend dat we hier gewoon machteloos moeten afwachten. De slapeloze nachten volgen elkaar hier op... Alstublieft, geef ons toch vooruitzichten Ruth Tremerie van Feestzalen Vaernewijck

Ook bij Feestzalen Vaernewijck horen we maar weinig begrip voor de huidige situatie. “We draaien voor 95% op trouwfeesten en die worden één na één geannuleerd”, zegt Ruth Tremerie. “Eerst werden de feesten verzet naar juni, dan naar oktober. Maar oktober is misschien ook al te positief ingeschat. Dit kunnen we niet meer goedmaken: er zijn immers maar zoveel vrijdagen en zaterdagen op een jaar.”

“Mijn man en ik hebben de zaak in 2018 overgenomen van mijn schoonouders. We hebben bij die start ook flink geïnvesteerd. Het is héél frustrerend dat we hier gewoon machteloos moeten afwachten. De slapeloze nachten volgen elkaar hier op... Alstublieft, geef ons toch vooruitzichten.”