Zaakvoerder Huis Van Wonterghem vraagt duidelijkheid: “Koppels willen nu weten of huwelijksfeest in augustus kan doorgaan” Joyce Mesdag

04 juni 2020

Kuurne Gregory Van Wonterghem, zaakvoerder van feestzalen Huis Van Wonterghem, vraagt snel duidelijkheid voor zijn sector. "Koppels die in augustus of september willen trouwen, willen nu weten of hun feest kan doorgaan."

De Veiligheidsraad gaf woensdag groen licht voor feesten tot 50 personen. “Wat op zich niet logisch is”, zegt Van Wonterghem. “Restaurants krijgen geen beperking, zolang ze maar zorgen dat er tussen hun tafels anderhalve meter afstand is. Maar in onze feestzaal Maelstede bijvoorbeeld, waar we op topavonden meer dan 500 mensen een plaats kunnen geven, mogen wij maar 50 mensen zetten? Dat begrijpen we niet. Dat is een tiende van de capaciteit van onze zaal.” Van Wonterghem klaagt ook het gebrek aan toekomstperspectief aan. “Ik had echt gehoopt dat er duidelijkheid zou komen voor de komende maanden. Juli is sowieso verloren, want veel feesten zijn afgezegd, en feesten voor minder dan 50 personen hebben wij amper. Maar zal dat aantal toegelaten aanwezigen in augustus of september opgetrokken worden? Ook trouwkoppeltjes willen nu al weten of ze hun uitnodigingen kunnen versturen voor juli of augustus. Een restaurant dat open kan gaan vanaf maandag, kan van de ene dag op de andere reservaties binnen krijgen. Bij feestzalen werkt dat uiteraard niet zo. Wij moeten nú duidelijkheid hebben voor de toekomst.”