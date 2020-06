Zaakvoerder feestzalen Van Wonterghem blijft gefrustreerd wachten op duidelijkheid: ‘Restaurants mogen een onbeperkt aantal gasten ontvangen, en wij mogen niet eens open. Absurd! Joyce Mesdag

16 juni 2020

21u39 0 Kuurne Gregory Van Wonterghem, zaakvoerder van feestzalen Huis van Wonterghem noemt de huidige coronamaatregelen absurd, en ‘oneerlijke concurrentie’. “Restaurants mogen een onbeperkt aantal mensen ontvangen, zolang ze voldoende afstand kunnen garanderen tussen de tafels”, zegt Gregory Van Wonterghem. “Ik gun hen dat, begrijp me niet verkeerd. Maar logisch is het niet. Wij hebben een kwalitatief afzuigsysteem, veel plaats,… bij ons is het minstens even veilig als in kleinere restaurants. Maar de veiligheidsraad hoort ‘feestzalen’, en ze denken meteen aan grootschalige trouwfeesten. Wij hebben ook bedrijfsevenementen, familiefeesten, enz.”

“Er was duidelijkheid beloofd voor onze sector, maar die is er nog steeds niet. Vanaf 1 juli kunnen we starten met feesten tot 50 personen. Maar de meeste van onze feesten zijn maar vanaf 50 man. In de wandelgangen wordt gezegd dat vanaf augustus feesten met 100 personen zouden toegelaten worden, en vanaf september terug onbeperkt, maar niemand bevestigt dat. Als we tot in september moeten wachten om opnieuw onze normale werking op te starten, gaan we een half jaar geleden hebben onder de crisis. Er moet echt dringend toekomstperspectief komen.”

Huis Van Wonterghem heeft alvast één iets om naar uit te kijken: van 9 tot 13 juli staat Van Wonterghem Catering als partner achter de kookpotten in het Pop-Up restaurant ‘Bleu’ in Hoeve de Blauwpoorte.