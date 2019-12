Zaakvoerder Donky Shot overleden Joyce Mesdag

03 december 2019

16u37 0

Bart Mervillie, zaakvoerder van Donky Shot in Kuurne, is afgelopen weekend op 51-jarige leeftijd overleden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Michielskerk in Kuurne. Hij laat een zoon Gauthier achter. “Bart zat altijd vol levenswijsheid”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “ Hij was een filosoof , socioloog, .... en vooral een vriend voor velen. De kerstverlichting waar hij zo zot op was , zal nu anders glinsteren in zijn Ezelgem.”