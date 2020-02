Zaakvoerder Agro-Belts ontdekt gesmoord brandje in burelen Agro-Belts: behoorlijk wat rook- en roetschade VHS

29 februari 2020

12u07 0 Kuurne De brandweer rukte zaterdagmorgen uit naar het bedrijf Agro-Belts, langs de Heirweg in Kuurne. De zaakvoerder had er alarm geslagen toen hij bij aankomst merkte dat er een brandje was in de burelen.

De alarmmelding bij de hulpdiensten liep binnen rond half negen. Bij aankomst van de blussers bleek dat het brandje intussen vrijwel gedoofd was door een gebrek aan zuurstof. Daardoor bleef de brandschade beperkt maar rook en roet zorgden toch voor behoorlijk wat ellende. De brandweer hoefde maar beperkt te blussen en kon zich vervolgens concentreren op het rookvrij maken van de getroffen ruimte. Niemand raakte gewond. Agro-Belts, dat vroeger in Menen gevestigd was, fabriceert rubberen zeefbanden voor land- en tuinbouwmachines.