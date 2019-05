Worstje bakken in het Vlaspark? Het kan voortaan op de openbare barbecue Joyce Mesdag

24 mei 2019

18u16 0 Kuurne Vanaf nu kan je in Kuurne gebruik maken van een openbare barbecue. Op de gemeenteraad is het reglement voor het gebruik van die barbecue goedgekeurd. De barbecue komt in het Vlaspark, aan de kant van het recyclagepark. “Op die manier is er wat meer sociale controle”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V), die meteen ook meegaf dat er nog voor de zomer een camera geplaatst wordt.”

Er wordt gestart met een eenvoudig reglement. “We hebben ons gebaseerd op het voorbeeld van een reglement in Brugge. Je mag de barbecue gebruiken van 1 april tot 30 september, je hoeft niet te reserveren, je mag enkel houtskool en reukloze aanmaakblokjes gebruiken en je moet aanwezig blijven tot het vuur gedoofd is. Er zijn vuurbestendige tonnen voorzien zodat de as op een veilige manier wordt opgevangen, en er is zand aanwezig om eventueel te blussen mocht dat nodig zijn. Na afloop borstelen gebruikers de rooster af, afval moet meegenomen worden naar huis, en er mogen geen partytenten en dergelijke worden meegebracht.”

Het reglement wordt dit najaar geëvalueerd en indien nodig wat bijgestuurd. Verschillende gemeenteraadsleden hadden nog suggesties die ze graag in het reglement opgenomen hadden gezien, maar er werd beslist om het reglement tóch goed te keuren, zodat de barbecue vanaf vandaag al kan worden gebruikt. Zo stelde raadslid Jeroen Dujardin (N-VA) voor om in het reglement op te nemen dat er altijd iemand van minstens 16 jaar oud aanwezig moet zijn als een groep jongeren de barbecue wil gebruiken. Raadslid Fanny Decock (Open Vld) had graag een zinnetje toegevoegd dat er bij droog weer niet gebarbecued mag worden op de openbare barbecue, en raadslid Geert Veldeman (Nieuw Kuurne) vroeg zich af of er geen einduur moest worden bepaald om overlast te vermijden.

