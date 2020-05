Woonzorgcentrum Heilige Familie sluit cohortafdeling, én personeel krijgt extra verlofdag als bedanking voor inspanningen Joyce Mesdag

14 mei 2020

19u45 0 Kuurne Woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne mocht vandaag de cohortafdeling sluiten.

“Van de 176 bewoners werden de voorbije weken 17 bewoners in de cohort afdeling verzorgd”, zegt directeur Sonja Vertriest. “Vandaag hebben de laatste bewoners deze afdeling kunnen verlaten. Hopelijk sluit de cohortafdeling hiermee definitief de deuren. Twee bewoners stierven in het ziekenhuis aan bevestigde Covid-19. Dit laat een diepe indruk na in het woonzorgcentrum, maar de goede teamspirit en de steun van de families helpen mee in het verwerkingsproces.”

Vanaf 25 mei zullen bewoners er opnieuw bezoek kunnen ontvangen. “De bewoners worden eerst gevraagd of zij al dan niet bezoek wensen te ontvangen, want bezoek betekent veelal blijdschap, maar ook soms angst. Via een digitaal afsprakensysteem zullen de vaste bezoekers hun afspraak kunnen regelen. We kijken er allen naar uit om terug bezoek te kunnen verwelkomen.”

En er is ook goed nieuws voor het personeel: ze krijgen een extra dag verlof. “Als dankbaarheid voor de enorme inzet de voorbije weken. We hopen de collega’s hiermee wat extra quality time te kunnen bieden en op deze manier een energieboost te geven om deze crisis tot een goed einde te volbrengen.”