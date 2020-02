Wind blaast voorgevel weg van loods: brokstukken vliegen tot op straat VHS

01 februari 2020

17u25 0 Kuurne Langs de Heirweg in Kuurne is zaterdagnamiddag iets voor vier uur de voorgevel ingestort van een leegstaand bedrijfspand. Een vrij forse wind had vrij spel in de loods, waarvan eerder deze week het dak was weggehaald.

“Het was een geraas van jewelste”, getuigt een buurman van het leegstaand bedrijfspand. “Ik wist niet wat er gebeurde maar trok grote ogen toen ik buiten ging kijken. Overal lagen er brokstukken, tot de overkant van de straat toe. Maar gelukkig raakte niemand gewond.” Bijna de volledige voorgevel van het gebouw bleek gesneuveld. De forse wind was de boosdoener. “Het dak moest vernieuwd worden en daarom heeft een aannemer afgelopen week het dak helemaal verwijderd”, zegt Herman Maes, eigenaar van het pand en zaakvoerder van Inox Maes uit Harelbeke. “Blijkbaar werden de muren niet gestut, hoewel er toch is gewaarschuwd dat het dit weekend behoorlijk fel kon waaien. Dat is nu ook gebleken.”

Spanten wiebelen

De brandweer werd opgeroepen maar veel meer dan de brokstukken weghalen van straat en fietspad zat er voor de blussers niet in. “De situatie in het bedrijfspand blijft gevaarlijk”, weet officier Jean-Pierre Demeestere. “De houten spanten waarop de dakbedekking normaal gezien rust, wiebelen heen en weer door de wind. Het risico op verdere instorting is niet denkbeeldig.” Ook de aannemer die de voorbije dagen het dak wegnam, kwam ter plaatse. Hij overlegde met Herman Maes om het nodige te doen zodat bijkomende schade kan vermeden worden.