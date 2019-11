Wifi in sporthal en jeugdcentrum Joyce Mesdag

21 november 2019

21u05 0

Er is sinds kort wifi in het jeugdcentrum van Kuurne en in de sporthal. Die investering kostte 15000 euro, maar kon via Europese subsidies betaald worden. “Dat lijkt veel”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Maar dat is een normale prijs voor een project van een dergelijke omvang. In elk gebouw moesten 10 wifipunten geïnstalleerd worden om overal een degelijke ontvangst te hebben, en dat tikt snel aan zo.” Er was al langer vraag naar wifi in die gebouwen.