Werken in de Boomgaardstraat

Joyce Mesdag

25 november 2019

20u22 0 Kuurne Op maandag 2 december starten werken in de Boomgaardstraat. Fluvius zal het bovengrondse elektriciteitsnet met de bijhorende betonpalen ondergronds brengen. Tegelijkertijd wordt ook de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Ook internetkabels worden ondergronds gebracht, en er wordt een nieuw distributienet voor de watervoorziening aangelegd.

De werken vinden plaats in het voetpad en deels op de rijbaan. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer mag door van de Kattestraat naar de Montgomerystraat. Het verkeer richting centrum moet een omleiding volgen: V. Montgomerystraat – Gasthuisstraat – Gen. Eisenhowerstraat.

De werken starten 2 december en de eerste fase wordt tegen de feestdagen afgerond. Halfweg januari start de tweede fase, waarbij de woningen worden aangesloten op de nieuwe aangelegde netten. Informatie over de verwachte verkeershinder wordt bekend gemaakt in de loop van december. Meer info over omleiding en de werken op www.kuurne.be/boomgaardstraat.