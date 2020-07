Wél Ezelsfeesten, maar initiatief zal vooral van de inwoners zelf moeten komen Joyce Mesdag

02 juli 2020

08u51 0 Kuurne De Kuurnse Ezelsfeesten gaan door, maar ze zullen op een compleet andere manier georganiseerd worden. Zo komt er dit jaar geen feesttent, geen halve marathon Rapper dan een Ezel en geen vuurwerk. De organisatie rekent op de verenigingen om met ideeën op de proppen te komen.

“De laatste richtlijnen van de overheid dwingen het gemeentelijk feestcomité om de Ezelsfeesten, die plaatsvinden het eerste weekend van oktober, dit jaar anders vorm te geven”, zegt Jean-Claude Lagappe, voorzitter van het feestcomité. “Het is op dit moment onverantwoord om een massa-evenement te laten doorgaan. Ook de artiesten die reeds geboekt waren, hebben zelf al geannuleerd of raden sterk aan om het evenement niet te laten doorgaan.”

Ook het kostenplaatje speelt mee. “Een tent met een maximumcapaciteit van pakweg 500 personen is gewoonweg verlieslatend. En sponsors aanspreken in deze tijden lijkt ons ook niet evident. Naast het financiële is een tent met alleen maar zittende aanwezigen ten slotte navenant voor de sfeer.”

Geen feesttent dus, geen halve marathon Rapper dan een Ezel en geen vuurwerk. “We willen de Ezelsfeesten echter evenwel niet onopgemerkt voorbij laten gaan en wil een alternatief programma aanbieden”, zegt Lagappe. “ Daarom vragen we inwoners en verenigingen om samen activiteiten uit te werken. Alles kan, zolang de ezel centraal staat en de activiteit op een veilige manier kan doorgaan. Met ons comité willen we hulp bieden waar nodig. Aangezien de klassieke feesttent dit jaar dus niet wordt opgezet, kunnen we dit jaar de horeca en de lokale handelaars maximaal betrekken. “

“Het worden creatieve Ezelsfeesten in een nieuw coronaproof kleedje”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) en schepen Johan Bossuyt (NV-A). “Zodat de Kuurnenaren veilig, gezond en creatief kunnen ezelen. De gemeente Kuurne gaat hiervoor ook samen werken met een gespecialiseerd evenementenbureau . We geven onze inwoners graag perspectief in ons Ezelgem.”

“Het zou mooi zijn mochten we in samenwerking met de jeugd- en alle andere verenigingen, de horeca, het braderiecomité, de orde van de ezel, het gemeentebestuur, … toch onze jubileumeditie op gepaste wijze kunnen vieren”, zegt Lagappe. “De feesten in 2021 worden groter als nooit tevoren.”