Weg met stenen vlaktes: Markt en Tramstatie Kuurne worden groene pleinen waar het aangenaam toeven is Werken om centrum nieuw leven in te blazen starten volgende zomer Joyce Mesdag

10 september 2020

09u01 0 Kuurne De centrumvernieuwing van Kuurne start in de zomer van 2021. Kuurne investeert, samen met andere partners, 20 miljoen euro om een levendig, bereikbaar en groen centrum te realiseren. “Blikvangers zijn het Marktplein en de Tramstatie, waarbij de huidige ‘dode massa stenen’ plaats maakt voor groene pleinen waar het gezellig is om te vertoeven”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De werken starten midden volgend jaar. In een eerste fase, van de zomer van 2021 tot na de zomer van 2023, worden het Marktplein, de Kerkstraat, de Generaal Eisenhowerstraat, de Doornenstraat en de Tramstatie aangepakt. In een tweede fase, die start vanaf 2023, volgt de Koning Albertstraat. Het is de bedoeling om beide fases nog in kleinere fases op te splitsen om de toegankelijkheid van inwoners en handelaars in de werfzone zo goed mogelijk te garanderen.

Ondergronds worden alle rioleringen vernieuwd, bovengronds worden de wegen en pleinen heraangelegd. “We kiezen voor een aantrekkelijk handelscentrum waar beleving en ontmoeting centraal staan”, zegt burgemeester Benoit. “Bereikbaarheid en een vlotte verkeerscirculatie zijn belangrijke aandachtspunten. We gaan voor slim parkeren: kortparkeren aan winkels door de uitbreiding van shop&go-parkings en langparkeren op de randparkings Vlaskouter en Damier. Groene verbindingen zorgen voor een snelle, aangename verplaatsing.”

De Tramstatie ondergaat een metamorfose waar handel en horeca elkaar vinden. De grijze parking wordt een groene zone met ruimte voor ontmoeting voor onze inwoners. De handel krijgt ook extra terrasruimte. Johan Bossuyt

Blikvangers

Blikvangers zijn het Marktplein en de Tramstatie, waarbij de huidige betonnen, stenen vlaktes plaatsmaken voor gezellige, groene pleinen. “De Tramstatie ondergaat een metamorfose waar handel en horeca elkaar vinden”, zegt schepen van Economie Johan Bossuyt (N-VA). “De grijze parking wordt een groene zone met ruimte voor ontmoeting voor onze inwoners. De handel krijgt ook extra terrasruimte. We voorzien nabij de handelszaken de nodige ruimte voor kortparkeren. Via een groene wandelpromenade langsheen de Vlaskouter bereik je in geen tijd de Tramstatie.” Dwars over het plein wordt een kasseiwandelpad aangelegd, een verwijzing naar de vroegere tramsporen die er liepen.

Het Marktplein wordt een groene ontmoetingsplek. “We ontharden het plein. Stenen maken plaats voor zitbanken, bomen en andere groenelementen. Een terrasje doen wordt er meer dan ooit een beleving”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Als feestgemeente garanderen we dat het hart van onze gemeente ook in de toekomst voldoende plaats kan bieden aan evenementen, toegankelijk en makkelijk begaanbaar voor iedereen. De auto kan je nog steeds kwijt op wandelafstand.”

Het Marktplein is nog maar 12 jaar geleden aangelegd, maar omdat er altijd al problemen zijn geweest met de toegankelijkheid op het plein voor minder mobiele mensen, wordt het Marktplein dus weer opengebroken. “De kasseien zijn nog altijd erg gegeerd, en zullen gerecupereerd worden om in andere projecten te gebruiken. Ze zijn dus niet volledig verloren.”

Winkelstraten

De Kerkstraat - tot het kruispunt Kattestraat-Leiestraat - en de Generaal Eisenhowerstraat worden groene, leefbare en bereikbare winkel- en woonstraten. “We brengen kleur in de straat met de aanleg van verschillende groenperken. De voetganger en de fietser krijgt er de plek die hij verdient”, zegt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a). “De trottoirs worden breder. Automobilisten kunnen zijdelings parkeren.”

“Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van de herinrichting”, zegt Watteeuw. “We voorzien ruimere trottoirs en creëren een fietsvriendelijk centrum. Het Marktplein en de Koning Albertstraat worden bijkomende fietsstraten.” De beide kruispunten met de Koningin Elisabethstraat worden heringericht en opgefleurd met groenperken.

Veilige schoolomgeving

De Koning Albertstraat wordt volledig heringericht met ruimte voor groen en verkeer. “Onder de grond wordt het warmtenet aangelegd om het centrum te voorzien van groene energie. We zorgen voor een veilige inrichting van de schoolomgeving van Spes Nostra en waar ruimte voorhanden is, wordt een groenperk voorzien. Geschrankt parkeren blijft mogelijk”, zegt Francis Watteeuw. “We denken ook aan onze oudste inwoners en creëren een groene as naar de Leie via de Doornenstraat.” In deze grote open ruimte langs de Generaal Eisenhowerstraat, aan de achterkant van het gemeentehuis, wordt een nieuw woonproject gerealiseerd door de sociale bouwmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp mét een park.

Kuurne zelf investeert 7 miljoen euro. “Met investeringen van Aquafin, goed voor 2 miljoen euro, Fluvius warmtenet, goed voor 6 miljoen, de Watergroep, goed voor 4 miljoen, en het bouwproject Vlastuin door Sociale Bouwmaatschappij, goed voor 5,5 miljoen euro, komen we aan meer dan 20 miljoen investeringen in ons centrum de komende jaren.”