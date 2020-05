Vrouw spuwt naar ambulanciers en bedreigt hen met de dood Hans Verbeke

26 mei 2020

19u08 0 Kuurne Twee ambulanciers zijn het slachtoffer geworden van agressie, door een patiënt die ze naar het ziekenhuis brachten. De vrouw spuwde herhaaldelijk naar hen, én naar de politie. Ze schold de ambulanciers ook de huid vol. Meer dan waarschijnlijk was ze onder invloed. Ze mocht uiteindelijk ontnuchteren in de cel.

Het incident deed zich afgelopen zondagavond voor, rond middernacht. “Een patrouille was opgeroepen voor een familiale ruzie in een flat op Spijker in Kuurne”, weet Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Omdat daar één van de betrokkenen naar het ziekenhuis diende te worden gebracht, riepen onze mensen medische bijstand op. Een ambulance kwam ter plaatse maar de gemoederen bleven verhit. Daarop besloot onze ploeg om de ambulance te volgen naar het ziekenhuis.”

Spuwen en schelden

De vrouw van het koppel werd meegenomen op een brancard. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. “De persoon in kwestie moest worden vastgemaakt om een verdere escalatie te vermijden”, zegt Detavernier. Volgens bronnen werd de vrouw razend in de ziekenwagen en gaf ze de ambulanciers de volle laag. Ze werden de huid volgescholden en, met hun familie, verschillende keren bedreigd met de dood. Toen ze ook spuwde naar de ambulancier die haar vergezelde achteraan in de ziekenwagen, werd beslist te stoppen langs de weg. De politiemensen die volgden, grepen in om de situatie onder controle te krijgen. De patiënt in kwestie bleef echter volharden in haar razernij waardoor uiteindelijk beslist werd haar over te brengen naar het politiekantoor. Daar moest ze ontnuchteren in de cel. Of de vrouw vervolgd zal worden voor het incident, is nog niet duidelijk.