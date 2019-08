Vrienden redden doofstomme bewoner in rokende studio LSI

31 augustus 2019

21u36

Bron: LSI 2 Kuurne Dankzij het heldhaftig optreden van twee buurjongens is een doofstomme bewoner van een studio in het sociale woonpark Spijker in Kuurne gered uit zijn brandende woonkamer. Tawfik (20) en Anass (15) waren de helden van de avond en kregen alvast een bedankje van burgemeester Francis Benoit.

Het was buurvrouw Marleen Seghers die rond 20.30 uur afging op het geluid van een rookmelder en een brandgeur. Toen ze ter hoogte van de studio van een doofstomme bewoner kwam, bleek de geur het indringendst. “Ik belde aan en bonkte op zijn raam, zonder reactie”, vertelt ze. “Ik zag hem nochtans zitten. Wellicht was hij in slaap gevallen.” Buurjongens Tawfik El Baghdadi en Anass Agulmous twijfelden niet en drongen via een plastic raam de studio van de man binnen. “We deden een deur open en meteen zagen we heel wat rook op ons afkomen”, vertellen ze. “We probeerden de man wakker te maken. Dat lukte maar hij weigerde mee naar buiten te komen. We zagen dat er een pot spaghetti te lang op het vuur had gestaan en draaiden het vuur uit. De politie was ondertussen ter plaatse en hielp de man naar buiten.” De toegesnelde brandweer van de zone Fluvia moest dankzij de interventie van de twee buurjongens enkel nog wat ventileren. “Puik werk”, moest ook burgemeester Francis Benoit toegeven. “We ontvangen hen graag in het gemeentehuis om hen nog eens te bedanken”, beloofde de burgervader. Beide jongeren glommen van trots en werden door de buurt bejubeld. Even helden voor een avond.