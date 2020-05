Vreemdgaan kan weer: daghotel Carotel is opnieuw open Joyce Mesdag

19 mei 2020

19u53 0 Kuurne Vreemdgaan kan weer vanaf deze week, in daghotel Carotel in Kuurne. De voorbije weken sloot het hotel omwille van de coronacrisis, maar deze week kunnen de eerste gasten er opnieuw verblijven.

“We hebben onze vestigingen in Kuurne en Lubbeek opnieuw geopend”, zegt de zaakvoerder, die liever anoniem wil blijven. “We hebben overlegd met alle mogelijke instanties, de Fod Economie, de gemeente, de politiezone, de coronahulplijn,… Hotels mochten de voorbije weken sowieso open blijven, op voorwaarde dat de gemeenschappelijke delen, zoals restaurant, ontbijtzaal en lobby gesloten bleef. Wij hebben die delen sowieso al niet. Er is geen contact tussen onze klanten en het personeel, en er is -doordat elke kamer een aparte toegang heeft via een aparte garagebox- ook geen contact tussen klanten onderling. Ons hotel is veiliger dan supermarkten, doe-het-zelfzaken, kledijzaken,… die intussen ook al de deuren opnieuw mochten openen.”

Carotel is wat je noemt een ‘discreet daghotel’, in de volksmond een ‘rendez-vous-hotel’. Je hoeft niet te reserveren en je kan er volledig anoniem betalen en met je wagen tot in de kamer rijden. Ideaal voor een rondje ‘overspel’. “Al mikken we ook wel op klanten die een ‘gewone’ overnachting plannen”, klinkt het bij Carotel.

Vreemdgaan kán er dus weer, maar ‘mag’ het ook, om in regel te zijn met de coronamaatregelen? Je minnaar of minnares moet alvast een deel uitmaken van je eigen hechte bubbel, want vermoedelijk wordt de 1,5m afstand niet nageleefd in de bedstee in Carotel.

Weetje om af te sluiten: de reden waarom hotels mochten openblijven, is om de mensen op te vangen die voor een essentiële verplaatsing, voor het werk bijvoorbeeld, tijdelijk in ons land verblijven, zo wordt ons bevestigd bij Horeca Vlaanderen.