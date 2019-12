Voorwaardelijke straf voor mesje in buik partner LSI

11 december 2019

16u32

Bron: LSI 0 Kuurne Een 53-jarige vrouw uit Kuurne is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een al even voorwaardelijke boete van 800 euro omdat ze tijdens een ruzie moegetergd een mes in de buik van haar partner heeft geplant.

Op 23 december 2018 werd het D.M. plots teveel. Moegetreiterd en –getergd door de verwijten van en ruzies die ze met haar alcoholverslaafde partner had, nam ze een broodmes en stak hem er meer in de buik. Er moest een operatie aan te pas komen om de wonde te hechten maar ’s anderendaags mocht de man al opnieuw naar huis terugkeren. “Zij gaat werken, hij doet de hele dag niets en als ze thuiskomt krijgt ze nog verwijten en wordt ze afgejaagd”, pleitte haar advocaat. “Ze denkt er al langer over na hem te verlaten.” De rechter stelde de zaak uit om te zien of de vrouw inderdaad die stap zou nemen maar zover kwam het niet. “De liefde heeft de ratio overwonnen”, stelde ook haar advocaat vast. In 2008 liep de vrouw al eens een veroordeling op voor wederzijdse slagen. Ze kwam er toen zonder straf vanaf.