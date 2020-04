Voormalige zaakvoerster Huis Van Wonterghem startte net voor corona met nieuwe coaching praktijk: “Ik ben blij dat ik even mocht proeven” Joyce Mesdag

07 april 2020

17u30 0 Kuurne Amper een maand was Barbara Van Wonterghem gestart met haar coachingpraktijk Inside Out Coaching, toen ze door de coronamaatregelen alweer moest sluiten. Maar de voormalige zaakvoerster van Huis Van Wonterghem laat zich niet uit het lood slaan. “Ik ben blij dat ik al een maandje heb mogen ‘proeven’, en gebruik deze vrije tijd om te lezen en bij te leren.”

15 jaar lang stond Barbara Van Wonterghem aan het hoofd van Huis Van Wonterghem, samen met haar broer Gregory. “Iets wat ik met heel veel plezier heb gedaan”, vertelt ze. “Maar de druk en stress die met die verantwoordelijkheid gepaard gingen, werden me na een tijdje te veel. Na mijn dagtaak kon ik het moeilijk loslaten, in mijn hoofd kwam er geen rust meer. Ik was ook te perfectionistisch, waardoor ik het mezelf extra moeilijk maakte. En ik had ook heel veel schuldgevoelens. Als ik thuis was, voelde ik me schuldig dat ik niet aan het werk was, en op het werk voelde ik me schuldig dat ik wéér niet thuis was bij mijn gezin.”

Fysieke klachten

In 2014 voelde Barbara dat het te veel werd. “Ik had heel vaak hoofdpijn, kon me niet meer concentreren. Ik kon niet meer tegen fel licht, tv-kijken was te druk voor mijn ogen. De dokter raadde me aan om een paar maanden thuis te blijven, en rust te nemen. Maar ik wilde niet toegeven aan de vraag van mijn lichaam om het rustiger aan te doen. Ik loste het dus anders op: ik plande regelmatig een weekje verlof in, dat ik dan voornamelijk in stilte en al rustend doorbracht. Een goeie langetermijnoplossing was dat uiteraard niet.”

In 2018 staken er opnieuw fysieke klachten de kop op. “Ik besloot om deze keer wél naar mijn lichaam te luisteren”, vertelt Barbara. “In ons familiebedrijf werkten we al een tijdje met een adviesraad, om ons te laten begeleiden bij het runnen van Huis Van Wonterghem. Ik heb mijn twijfels met die raad besproken, en met mijn familie. Ik ben nog altijd héél dankbaar over de manier dat ik daar ben ontvangen: vol begrip, en ze hebben mij echt geholpen in mijn zoektocht naar wat ik wilde.”

Coaching

Wat ze juist wilde, bleek andere mensen coachen. “Sinds 2014 heb ik zoveel gelezen over het thema, dat ik dacht: hier wil ik iets meer mee doen. Ik heb sinds 2018, toen ik wist dat ik op termijn uit het bedrijf zou stappen, de nodige opleidingen gevolgd, om als coach aan de slag te kunnen.”

In februari opende Barbara haar coachingpraktijk Inside Out. “En ik voelde meteen: dit is wat het leven nog voor mij in petto heeft. Het is echt mijn ding. Of ik een hele goeie coach ben, kan ik moeilijk over mezelf zeggen. Maar ik weet wel dat ik enorm empathisch ben, dat ik heel gemotiveerd ben, enorm veel voldoening haal uit wat ik doe en dat ik als ervaringsdeskundige wéét wat mensen doormaken als ze even in de knoop zitten met zichzelf.”

Amper een paar weken nadat Barbara van start ging als coach, moest ze haar praktijk alweer sluiten wegens de coronamaatregelen. “Maar ik bekijk deze tegenslag positief, echt waar. Ik ben blij dat ik die paar weken al heb mogen proeven. Ik wéét dat het goedkomt, van zodra ik opnieuw kan starten, en die overtuiging had ik niet gehad als corona een aantal weken vroeger zijn opmars gemaakt had. Bovendien zie ik deze vrije tijd als een uitstekende gelegenheid om nog veel te lezen en bij te leren. Ik heb hier nog een stapel boeken liggen waar ik anders veel langer had over gedaan”, lacht ze.

Barbara heeft wat tips voor ons om deze coronacrisis goed door te komen.

- Beweeg regelmatig. Maak een wandeling, ga even fietsen. Het is de uitgelezen manier om niet alleen maar met je hoofd te piekeren over wat we met zijn allen doormaken, maar ook de rest van je lichaam aan het werk te zetten.

- Probeer niet alles te lezen wat er over corona wordt geschreven. Eén keer nieuws per dag is ook genoeg.

- Probeer wat humor in je leven toe te laten. Doe onnozel, spring eens mee met je kinderen op de trampoline. Stap uit je comfortzone, of leer iets nieuws.

- Mensen die moeten doorwerken, en soms zelfs dubbele shifts moeten draaien omdat ze in de zorg of de voeding werken: neem ook even me-time. Zorg ook voor jezelf, alleen zo kan je ook voor anderen zorgen.

- Hou contact. Zorg dat je elkaar blijft horen en zien, door te bellen en te facetimen. Ken je niets van technologie, léér dan hoe het moet. Neem je verantwoordelijkheid op ten opzichte van mensen die dreigen te vereenzamen. Pak je telefoon, en bel.

- Een positieve mindset is heel belangrijk. Deze donkere wolken gaan heus wel overwaaien. Laat gevoelens van angst niet de overhand nemen. Blijf niet hangen in negatieve gevoelens, je maakt er het jezelf alleen moeilijker mee.