Voormalig moederhuis maakt plaats voor nieuwe vleugel rusthuis Heilige Familie Joyce Mesdag

10 augustus 2020

17u10 0 Kuurne Rusthuis Heilige Familie in Kuurne start deze week de voorbereidingswerken voor een volgende fase in het renovatie- en nieuwbouwproject van de zorggroep. Het voormalige klooster en moederhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe vleugel.

In 2014 startte vzw Zorg en Welzijn met een grootschalige renovatie- en nieuwbouwproject rond rusthuis Heilige Familie in Kuurne. In een eerste fase werd een nieuwbouwvleugel gebouwd voor bewoners met dementie. In een tweede fase werden twee bestaande vleugels gerenoveerd. Deze week starten de voorbereidingswerken voor een volgende fase. Blok A, het voormalig klooster en moederhuis, wordt afgebroken. Daarmee verdwijnt een stukje geschiedenis: heel wat Kuurnenaren zagen er tussen 1952 en 1968 het levenslicht. “Op initiatief van toenmalig burgemeester Iserbyt en de zusters Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis uit Poperinge werden vanaf 1895 bejaarden en wezen opgevangen op de site in de Gasthuisstraat”, zegt Wodka Algoet van Heilige Familie. “In 1952 werd op de hoek naast de huidige Centrumschool het A-blok gebouwd. Dat werd in gebruik genomen als materniteit. Na de sluiting van dit moederhuis eind 1968 werd het ingericht als rusthuis en klooster. Veel inwoners en bezoekers hebben warme herinneringen aan deze vleugel.”

Meer parkeerplaatsen

Het voormalige moederhuis gaat dus binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwe vleugel. “We zetten verder in op innovatie om met Heilige Familie een nieuwe thuis te kunnen bieden aan mensen”, gaat Algoet verder. “Er komen enkele dienstruimtes in deze nieuwe A-vleugel, maar ook tien eenpersoonskamers, vier tweepersoonskamers en vier zorgflats. Er worden daarnaast extra parkeerplaatsen aangelegd tussen de nieuwe vleugel en de centrumschool. Praktisch betekent dit dat de hoofdingang van het rusthuis en de parking vlakbij vanaf vandaag niet meer toegankelijk zullen zijn. Het rusthuis wordt toegankelijk via de tijdelijke hoofdingang aan de kapel, aan de kant van de parking bij het Centrum voor Dagverzorging, of via de ingang G-blok. Parkeerplaatsen zijn er achteraan het rusthuis. De afbraakwerken zullen in september starten. De werken zullen twee jaar duren.”

Na deze fase wordt een laatste vleugel gerenoveerd. Het totale aantal kamers gaat van 168 naar 176. Bij de werken worden ook leef- en rustruimtes uitgebreid om het wooncomfort van de bewoners te verbeteren. De werken kosten tien miljoen euro.