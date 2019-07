Voor het eerst in jaren geen tentoonstelling op Kuurne Ommeganck Joyce Mesdag

23 juli 2019

16u58 0 Kuurne Op zondag 18 augustus vindt de 22ste Grote Kuurnse Rommelmarkt plaats voor Kuurne Ommeganck. Voor het eerst in jaren gaat die niet gepaard met een grootste tentoonstelling.

“Bij vorige edities zorgden we telkens voor een gelegenheidstentoonstelling”, zegt Filiep Nottebaert. “Vorig jaar waren dat nog natuurfoto’s uit Kuurne en het jaar daarvoor hadden we voor tal van oude foto’s uit onze gemeente gezorgd. Die tentoonstelling viel telkens erg in de smaak bij het publiek, maar er kroop elk jaar enorm veel tijd in. Aangezien we ook maar vrijwilligers zijn, en de organisatie van Kuurne Ommeganck combineren met een job, hebben we besloten om de tentoonstelling te schrappen en ons voortaan op de rommelmarkt te focussen. Dat is nog altijd dé blikvanger van Kuurne Ommeganck.” Vorig jaar stonden er 250 standen, de organisatie wil dit jaar voor 400 standen gaan. De rommelmarkt staat uit in het centrum van de gemeente van 6 uur tot 18 uur.