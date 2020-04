Vijftiger op intensieve na ongeval met fiets na blitsbezoek met paaseitjes voor kleinkinderen, oproep tot getuigen LSI

14 april 2020

13u56

Bron: LSI 38 Kuurne Een vijftiger uit Kuurne is op Paaszondag op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis van Waregem beland na een ongeval met zijn koersfiets. Mogelijk werd hij aangereden door twee jonge fietsers op het jaagpad langs de Leie. Schoonzoon Daan Duchi uit Oostrozebeke doet een oproep tot getuigen.

Zondagnamiddag maakte Eric De Clercq met zijn koersfiets een tochtje. Onderweg hield hij in Oostrozebeke even halt om bij zijn dochter Jolien enkele snoepjes en paaseitjes te bezorgen aan zijn kleinkinderen. “Alles gebeurde met voldoende afstand”, vertelt schoonzoon Daan Duchi uit Oostrozebeke. “Rond 16.40 uur vertrok Eric opnieuw huiswaarts, vermoedelijk via Ooigem langs de Leie naar Kuurne. Rond 17.30 uur kreeg zijn vrouw Martine telefoon. Iemand meldde met Erics telefoon dat hij was aangereden door twee jonge fietsers. De beller wou zijn naam niet zeggen.”

Eric belandde uiteindelijk met een ambulance in het ziekenhuis van Waregem. Daar is een schedelbreuk, hersenschudding en tal van kneuzingen vastgesteld. “We konden via videochat al even met hem praten maar hij herinnert zich niets meer van het ongeval”, vervolgt Daan. “We tasten dus in het duister wat er precies gebeurd is. Via een oproep hopen we getuigen te vinden of de persoon die Martine opbelde. Rond 17.30 uur moet op een zonnige Paasdag toch nog volk langs de Leie hebben gefietst of gewandeld?” Daan contacteren kan via Facebook of 0471/68 83 24.