Vijf maanden cel met uitstel voor jongeman na verbrijzelen ruiten auto van ex Alexander Haezebrouck

02 april 2020

16u16 1 Kuurne Een 28-jarige jongeman uit Kuurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel omdat hij de ramen van de auto van zijn ex-vriendin heeft verbrijzeld. De jongeman beweerde wel aan haar woning te zijn geweest, maar haar auto niet te hebben aangeraakt. Dat geloofde de rechter niet en veroordeelde hem toch.

De 28-jarige Kuurnenaar ontkende in alle toonaarden dat hij op 11 november vorig jaar alle ruiten van de Dacia van zijn ex-vriendin had verbrijzeld. “Ik ben ’s morgens vroeg naar haar woning gereden om te praten, maar er deed niemand open en ben dan terug naar huis gekeerd”, vertelde de jongeman tegen de rechter. Net in die tijdsspanne, rond zes uur ’s morgens, werden de ramen van de auto van het slachtoffer verbrijzeld. Hun relatie was daarvoor afgesprongen, beiden hadden ruzie met elkaar over vermeend overspel. De avond voor de feiten ging de jongeman nog uit en stuurde hij geen vriendelijke sms’en naar zijn ex. ‘Ge zult nog wel zien’, schreef hij. Getuigen herkenden de auto van de jongeman die kort na de feiten weg reed. De rechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde de man. Naast de gevangenisstraf met uitstel moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding van 1.178 euro betalen.