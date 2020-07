Vijf keer ‘coronaproof’ film in open lucht in drie verschillende buurten Joyce Mesdag

18 juli 2020

12u57 0 Kuurne Kuurne zorgt in augustus voor vijf keer film in open lucht, en dat op drie verschillende locaties. “ Samen een film in open licht is veilig en leuk in de zomer”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De openluchtfilms vormen een alternatief voor de openluchtfilm in het Vlaspark, want die kan door corona niet doorgaan. Op deze vijf filmvertoningen zijn telkens maar 100 mensen toegelaten. “We kozen ervoor om ze in de 3 kernen van de gemeente te laten doorgaan. In elke buurt gaat minstens 1 filmavond door. De inschrijvingslink komt vanaf woensdag 22 juli online. Daar reserveer je helemaal gratis je tickets! Vergeet ook niet de nodige drankjes en je zitdekentje of stoeltje mee te brengen.”

Meer info op https://www.kuurne.be/minicinema.