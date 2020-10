Vier maanden effectieve celstraf en boete voor bespuwen kassierster bij Aldi tijdens lockdown LSI

Bron: LSI 1 Kuurne Een 55-jarige man uit Kuurne is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 maanden en een boete van 800 euro nadat hij in warenhuis Aldi in zijn gemeente een kassierster in het gezicht spuwde. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 750 euro.

Op 17 maart stond Benaissa O. aan te schuiven aan de kassa van Aldi. Hij wond zich op omdat het niet snel genoeg ging en uitte daarover zijn ongenoegen. Een andere klant probeerde de man in te tomen maar na het afrekenen stak O. zijn vuist in de lucht en spuwde in het gezicht van de kassierster. “Dit is spelen met mensenlevens in tijden van corona”, vond de advocaat van de dame, die een morele schadevergoeding van 750 euro vroeg en kreeg. Een getuige legde bij de politie een telefonische verklaring af. Dankzij een genoteerde nummerplaat kwam de politie al snel bij Benaissa O. terecht. “Ik moest ’s middags naar Kruisem om te werken, moest nog naar Lidl, de kinderen naar de opvang voeren, eten maken,...”,vertelde de man. “Ik was opgefokt en er was een woordenwisseling maar ik spuwde niet in haar gezicht.”, hield hij vol.