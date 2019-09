Vier kinderen naar spoed voor irritaties na schuimbad brandweer en Rode Kruis LSI

24 september 2019

19u31

Bron: LSI 2 Kuurne Na de festiviteiten rond 150 jaar brandweer en 40 jaar Rode Kruis in Kuurne zijn zondag vier kinderen van 6 tot 10 jaar eventjes op de spoeddienst van het ziekenhuis opgenomen. Ze hadden last van irritaties door het schuim van het schuimbad op de feestsite rond het Marktplein en het Rode Kruis. “We zullen in de toekomst de kinderen en ouders nog meer preventief waarschuwen goed te spoelen na het spelen in het schuimbad”, aldus burgemeester Francis Benoit.

De feestdag startte zondag door op het Marktplein een groot rood hart te vormen. Daarna volgden tientallen workshops, demo’s en activiteiten zoals grime, rookmobiel, kinderquiz, bezoek aan een ziekenwagen, rampenplan in Lego, springkasteel, tolwagen, een tentoonstelling rond 150 jaar brandweer,… Op de site was er ook een schuimbad waar de kinderen doorheen konden lopen. Een schuimkanon zorgde voor de aanvoer van het nodige schuim. En precies dat schuim zorgde bij enkele kinderen voor irritaties aan de huid en ogen. Een tiental kinderen liep langs bij de Rode Kruispost, vier van hen zochten samen met hun ouders ook de spoeddienst van het ziekenhuis op. Daar stelden de dokters minieme schade aan het hoornvlies van de ogen vast. Mits een goede verzorging zullen de irritaties snel afnemen. “Een combinatie van mooi weer, te lang in het schuim spelen en onvoldoende afspoelen”, zoekt burgemeester Francis Benoit, die de incidenten betreurt, mee naar oorzaken. “Het leert ons dat we nog meer moeten inzetten op preventie en er voor moeten zorgen dat het minieme risico met het schuim met 3% detergent in de toekomst tot nul herleid wordt.”