Verkeerlichten regelen ‘het verkeer’ op de trap in VBS Sint-Pieter Joyce Mesdag

15 mei 2020

18u10 0 Kuurne Voor een pak leerlingen was het vandaag weer de eerste schooldag sinds het begin van de lockdown door corona. Ook in Vrije Basisschool Sint-Pieter trokken de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar de klas. Verkeerslichten regelden er het ‘verkeer’ op de trap.

“De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar komen meteen vier volle lesdagen, voor de leerlingen van het zesde leerjaar zijn het er meteen vier halve”, zegt directeur Jan Vanwynsberghe. “We gaan dus meteen voor het maximum. We hebben heel wat maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de leerlingen de nodige afstand kunnen bewaren op school. Zo gebruiken we de ene ingang van onze school voor de leerlingen die les krijgen, de andere voor de leerlingen die naar de opvang komen. Het is vrij vlot gegaan eigenlijk. We hebben gelukkig vrij brede gangen waar je gemakkelijk afstand kan houden. Aan de ingangen staat handgel, en dat wordt nauwkeurig gebruikt door de leerlingen én hun ouders.”

Ludiek, maar handig

De trappen, die kregen verkeerslichten. “Dat is eerder ludiek bedoeld, maar uiteraard zijn die heel handig om te vermijden dat leerlingen elkaar kruisen op de trap. Leerlingen zelf volgen alle regels heel goed op, je merkt dat ze er de voorbije twee maanden toch mee bezig geweest zijn, met die maatregelen voor corona.”

Het concentreren tijdens de les, dat ging ook best wel. “We hebben wat meer pauzemomenten ingelast”, zegt Vanwynsberghe. “De lessen zelf verliepen daardoor heel vlot. We geven trouwens niet enkel wiskunde en taal, maar ook de vakken die wel eens als ‘minder saai’ worden onthaald, zoals muzische vorming, met dans en zang.”