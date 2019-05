Verhuurder krijgt wanbetalers eindelijk uit huis. Dit stort laten ze achter Joyce Mesdag Peter Lanssens

24 mei 2019

17u45 63 Kuurne Je huis verhuren, daar maandenlang niet voor betaald worden, pas na veel moeite de huurders uit je huis krijgen, en dan de woning op eigen kosten volledig moeten leegmaken en herstellen. Het is de nachtmerrie van elke verhuurder, en het overkwam een verhuurder A. uit Kuurne. En dat al voor een tweede keer.

“Een paar jaar geleden vond ik via een immokantoor huurders voor mijn woning in de Kasteelstraat in Kuurne, een huis dat ik als investering heb gekocht”, vertelt hij. “Het immokantoor had het koppel gescreend, en alles bleek in orde. In het begin betaalden die mensen stipt, maar sinds ruim een jaar betaalden ze geen huur meer.”



Na een hele procedure slaagde de verhuurder erin het gezin uit zijn huis te laten zetten, maar wat hij aantrof binnenin maakte hem allesbehalve gelukkig. “Ze hebben gewoon álles achter gelaten”, vertelt hij. “Het zal me meerdere dagen kosten om hier alles op te ruimen, en de schade herstellen die ze hebben aangericht, zodat ik de woning opnieuw kan verhuren, zal ook een flinke duit kosten.”

Bescherming

“De wet kiest te veel de kant van de huurder, vind ik. Je kan redeneren dat mensen die huren het moeilijker hebben dan mensen die kunnen verhuren, maar ik moet óók werken voor mijn geld, en ik moet in dit verhaal veel meer geld ophoesten dan zij. Ik kan mijn geld achteraf verhalen op de huurders, maar de kans dat ik daar een cent van zie, is klein. 7 jaar geleden is me al krak hetzelfde overkomen. Die huurder maakt intussen mooie reizen, zie ik op Facebook, maar mijn geld terugbetalen, dat kan niet. Een verhuurder kan nergens een lijst raadplegen waarop probleemhuurders staan. Dat koppel kan dus zomaar elders krak hetzelfde doen, en volledig ongestraft. Dat vind ik enorm frustrerend.”

A. maakt zich ook wat dik dat de gemeente Kuurne hierin niet tussenkomt. “Bij uithuiszettingen wordt de gemeente betrokken, maar de inboedel weghalen, zagen ze niet zitten.” Schepen Francis Watteeuw (sp.a) belooft dit geval te bekijken. “Maar ik vermoed dat de gemeente hierin niet veel kan doen. Het gaat over een dispuut tussen huurder en verhuurder, daar kan de gemeente niet in tussenkomen.”