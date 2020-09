Veiligheidsraad brengt goed nieuws voor Huis Van Wonterghem: “We staan te popelen om er weer in te vliegen” Joyce Mesdag

23 september 2020

17u04 0 Kuurne Na maanden van onzekerheid voor de feestzaalhouders is er eindelijk goed nieuws. Er mogen opnieuw feesten georganiseerd worden, volgens dezelfde regels als in de horeca. Zaakvoerder Gregory Van Wonterghem is razend enthousiast. “Vanaf november starten we opnieuw met onze feesten.”

Van Wonterghem trok eerder van leer tegen de onfaire behandeling van feestzalen en cateraars. Want terwijl cafés en restaurants in juni weer open mochten, bleven zij op hun honger zitten. “Je kan dat gewoon niet uitgelegd krijgen dat grote restaurants al honderd gasten kunnen ontvangen, maar wij nog steeds niet”, opperde Van Wonterghem in deze krant. “Wij hebben een kwalitatief afzuigsysteem en veel plaats. Bij ons is het minstens even veilig.” Hij krijgt uiteindelijk gehoor. Belangenvereniging Horeca Vlaanderen richtte een aparte commissie op specifiek voor feestzalen en hij werd eerder deze week ontvangen op het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle.

Vandaag, woensdag, komt er eindelijk goed nieuws voor Van Wonterghem en zijn concullega’s. Voortaan gelden dezelfde regels in feestzalen als in de horeca: tafels van maximaal 10 personen op voldoende afstand van elkaar, en het mondmasker mag enkel afgezet worden aan tafel. “Fantastisch nieuws”, zegt Van Wonterghem. “We staan te popelen om er weer in te vliegen.”

Pop-uprestaurant

Tegelijkertijd komt het nieuws wat laat voor feestzaal Van Wonterghem, die de vestiging in het centrum van Kuurne drie weken geleden omvormde tot een pop-uprestaurant Gustaaf. “We zien dat niet als verloren moeite, we hebben dat gedaan om perspectief te bieden aan onze werknemers, die al zolang werkloos thuis zaten. Bovendien is stilzitten gewoon niet voor ons. Dus neen, we hebben geen spijt van die keuze. De hele maand oktober gaan we nog verder met Gustaaf.”

Vanaf november wordt dan weer gestart met de feesten in het centrum, in de andere vestiging Maelstede kan dat al vroeger. “Uiteraard zullen er nog geen typische dansfeesten mogelijk zijn, maar we zijn blij met wat wél kan, en we voelen aan dat onze klanten dezelfde mening toegedaan zullen zijn. Er is een mentaliteitswijzing aan de gang, merken we. Mensen zitten al zes maand met de handen in het haar. Het feit dat ze nu wél een huwelijk kunnen vieren met hun geliefden in dezelfde ruimte, betekent al heel wat. Dan nemen ze dat mondmasker er bij de begroeting wel bij.”