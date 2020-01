Veertien vollaards voor brandweerlui, als teken van dank en bescherming VHS

05 januari 2020

12u24 2 Kuurne Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de post Kuurne, hebben veertien (oud-)brandweerlui via lottrekking een vollaard gekregen. Dat is een groot koekenbrood met daarin een symbolische penning gebakken.

De jaarlijkse traditie kon op heel wat belangstelling rekenen. De broden, die dankzij hun ingrediënten veel langer kunnen bewaard worden dan een traditioneel brood, worden gebakken volgens een geheim recept en worden geschonken door de leiding van de brandweer. Ook zonecommandant Frank Maertens, vroeger zelf actief in de post Kuurne, en burgemeester Francis Benoit schonken een brood.

De lekkernij is een teken van dank voor de inzet bij de brandweer, maar de legende wil ook dat de vollaard een symbool is voor bescherming.