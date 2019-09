Veel rookschade na brand in magazijn van Dreamland, brandweer eerst op verkeerde been gezet VHS

29 september 2019

19u44 3 Kuurne Zondag in de vooravond is brand ontstaan in het magazijn van Dreamland, langs de Ringlaan in Kuurne. Op basis van de melding bij de alarmcentrale repte de brandweer zich echter eerst naar de Colruyt-winkel, iets verderop langs dezelfde baan. Bij de brand raakte niemand gewond.

De alarmmelding kwam niet uit de Dreamlandwinkel zelf maar wel uit een aangrenzende winkel. Vermits Dreamland deel uitmaakt van de Colruyt-groep werd niet de naam van de speelgoedwinkel maar wel die van de groep doorgegeven. En dus reden de spuitgasten eerst naar de Colruyt-winkel die iets verderop is gelegen, ook langs de Ringlaan in Kuurne. Terwijl ze daar op zoek waren naar een brand, kwam plots een tweede melding binnen. Die verwees wel naar Dreamland, waarop de spuitgasten vliegensvlug weer in hun wagens sprongen en wegreden naar de juiste lokatie.

Printer vat vuur

Bij aankomst van de blussers ontsnapte nogal wat rook uit enkele verlichtingsroosters aan de zijkant van het gebouw. Toen de nooddeuren werden geopend om naar binnen te gaan, verergerde dat nog. De brandweer vond echter snel de vuurhaard. In het magazijn had een printer vuur gevat, mogelijk als gevolg van een kortsluiting. Het toestel stond opgesteld naast een computer en in de onmiddellijke omgeving lagen ook catalogi van Dreamland. Het vuur vond een gretige prooi in dat materiaal. Een en ander veroorzaakte flink wat zwarte rook die zich verspreidde in het hele magazijn. De brand was snel onder controle, het gebouw werd geventileerd. Of de winkel maandag kan openen, is nog niet duidelijk.