VBS Sint-Michiel wordt uitgebreid, kleuterschool in de Hulstsestraat gaat dicht na dit schooljaar Joyce Mesdag

18 september 2020

16u36 1 Kuurne Het Vrij Katholiek Onderwijs Kuurne investeert 5 miljoen euro om de vestiging in de Generaal Eisenhowerstraat uit te breiden. De kleuterafdeling in de Hulstestraat gaat dicht na dit schooljaar.

Het katholiek kleuter- en basis onderwijs in Kuurne heeft verschillende vestigingen in de gemeente: op Sint-Michiel, Sint-Pieter, in de Hulstsestraat en Boomgaardstraat.

Hoewel het aantal leerlingen over alle vestigingen heen gestaag groeit, zo’n 12% de voorbije jaren, neemt het aantal kleuters in de vestiging in de Hulstestraat af. Daar is ook enkel een kleuterafdeling. “Ondanks de enorme inspanningen op pedagogisch vlak van directie en leerkrachten, is de school niet meer leefbaar door het beperkt aantal leerlingen,” zeg Marc Verhaeghe, voorzitter van het schoolbestuur.. “We starten dan ook de procedure op om deze vestiging, waar momenteel nog slechts 28 kleuters school lopen, te sluiten op het einde van dit schooljaar. Alle kleuters zullen een plaats kunnen krijgen in de andere locaties van het katholiek onderwijs in Kuurne en ook voor de medewerkers zullen we maximale inspanningen leveren om iedereen te integreren binnen de bestaande gemeenschap.”

De voorbije jaren werd flink geïnvesteerd in de infrastructuur. “In de Boomgaardstraat werden alle kleuterklassen en het sanitair vernieuwd. In de Sint-Pieterschool kwam er nieuw sanitair en de voorbije zomer werd, na jarenlang wachten op subsidies, een volledig nieuwe speelplaats aangelegd. Op de site Sint-Michiel, de grootste site, werd het comfort van heel wat klassen verbeterd dankzij akoestische plafonds en nieuwe verlichting. Nog voor het einde van dit jaar worden zonnepanelen geïnstalleerd op de verschillende schoolgebouwen om onze ecologische voetafdruk te verbeteren.”

De komende jaren wordt nog eens 5 miljoen euro geïnvesteerd in de vestiging op Sint-Michiel. Het leerlingenaantal in die vestiging is de laatste vijf jaar met 25% gegroeid. “Begin dit jaar konden we al de aanpalende woning in de Kortrijksestraat 10 aankopen, waardoor op slag de globale schooloppervlakte met de helft toeneemt. “Als alles goed gaat zullen bij de start van het volgende schooljaar, september 2021 dus, de leerlingen van het zesde leerjaar hun intrek kunnen nemen in nieuwe lokalen in dit schitterend pand”, kijkt Stefaan Verhaeghe vooruit. “Bovendien zullen daar ook extra ruimtes zijn voor pedagogische activiteiten van andere leerjaren en/of individuele begeleiding van leerlingen. De grote tuin opent schitterende mogelijkheden om onze kleuters in een groen kader in open lucht te laten spelen.”

Naast het verruimen van de site, kiest het schoolbestuur ook om de site grondig te vernieuwen door de bouw van een nieuwe kleuterschool èn een nieuwe turnzaal/polyvalente zaal. De plannen daarvoor moeten midden 2021 klaar zijn.

“De voorbije jaren hebben we intens gewerkt aan een toekomstplan voor onze scholen”, vertelt Stefaan Verhaeghe, ondervoorzitter van het schoolbestuur. “In dit plan combineren we verschillende doelstellingen. We willen ons pedagogisch project voortzetten, voldoende leef- en speelruimte ontwikkelen op onze sites, de infrastructuur duurzaam innoveren en een verantwoord financieel beleid voeren.” “Met dit plan spelen we in op ons groeiend leerlingenaantal én bieden we onze leerlingen en leerkrachten ook een comfortabele werk- en leefplek“, besluit Marc Verhaeghe , voorzitter van het schoolbestuur.