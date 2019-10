Tweede keer goeie keer: David Claeys kroont zich tot Koning Ezel Joyce Mesdag

06 oktober 2019

18u51 1 Kuurne David Claeys heeft zich dit weekend tot nieuwe Koning Ezel gekroond op de Ezelsfeesten in Kuurne. Hij haalde het in de finale proef van Sybe Vandemeulebroucke.

Het was al de tweede keer dat David meedeed, en net als vorige keer schopte hij het tot de hooiopper. In die laatste proef moeten de twee kandidaten die bij de voorbije theoretische en praktische proeven de beste scores haalden, in een hooiberg op zoek naar een medaille.

20 minuten lang doken de beide kandidaten in de hooiberg, nooit eerder hadden kandidaten zoveel tijd nodig om de medaille te vinden.

David Claeys (43) is hospitality en catering manager bij Synamedia. Hij is actief in de organisatie van het Sint-Pietersfestival.

Een van de eerste opdrachten van David viel meteen al in een water. De ezeltjesworp, waarbij Koning Ezel vanuit een brandweerladder ezeltjes naar beneden gooit voor de aanwezige kinderen, werd afgelast wegens bliksemgevaar.

Maar er staan hem de komende twee jaren nog genoeg andere opdrachten te wachten. Zo is Koning Ezel een vaste aanwezige op alle jubileavieringen in de gemeente.