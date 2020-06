Twee jaar met uitstel en levenslang verbod om kwetsbare mensen bij te staan voor hypnotherapeut (72) die klanten aanrandde



Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

13u06 0 Kuurne Een 72-jarige hypnotherapeut uit Kuurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel voor de aanranding van 12 vrouwelijke klanten. Hij moet wel enkele jaren strenge voorwaarden naleven en mag levenslang geen deel uitmaken van een instelling of vereniging die zich richt op kwetsbare personen.

De feiten dateren van maart en april 2017. Hypnotherapeut Ivan V. (72) uit Kuurne stelde telkens drie sessies voor die op voorhand betaald moesten worden. Dat kostte 250 euro. “De eerste sessie verliep altijd zonder problemen”, pleitten de advocaten van drie slachtoffers, die zich burgerlijke partij stelden tijdens het proces. “Bij de tweede en derde sessie liep het mis. Hij ging over tot een massage en wreef over hun borsten en geslachtsdeel en stelde persoonlijke vragen zoals of ze hun schaamhaar geschoren hadden. Soms bleef hij boven de kledij en soms hij zijn hand eronder.” Bij één cliënte stond hij plots naast haar met zijn broek naar beneden. Hij zei dat ze geen schrik hoefde te hebben, omdat hij geen erectie meer kan krijgen. Bij één jonge vrouw vroeg hij ook om er niets over te zeggen tegen haar lief. “Het zijn allemaal kwetsbare vrouwen die met mentale of fysieke problemen kampten en als allerlaatste redmiddel een beroep wilden doen op een hypnotherapeut”, zei de procureur. “Hij maakte daarbij misbruik van zijn machtspositie enkel en alleen voor zijn eigen seksuele pleziertjes.”

Beelden verdwenen

Er werd bij hem thuis een huiszoeking verricht. Er bleken twee camera’s aanwezig in de praktijkruimte. Eén camera werd pas in 2018 geplaatst, de andere was een webcam die er al langer stond. “De beelden van de webcam werden onderzocht, maar alle beelden van de klanten die een klacht hadden ingediend bleken verdwenen.” De advocaat van de hypnotherapeut vroeg om de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Daar ging de rechter niet op in. De man zelf uitte zijn ongenoegen tegenover de rechter tijdens zijn proces. “Ik begrijp niet waarom zij klacht indienen tegen mij", zei hij. Naast de celstraf met uitstel en het levenslang verbod is Ivan V. ook 20 jaar ontzet uit zijn rechten en mag hij 20 jaar lang geen gezagsfunctie uitoefenen tegenover minderjarigen.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat de hypnotherapeut voor dergelijke feiten veroordeeld wordt. Hij sloeg al toe in 2014 en kreeg in 2017 hiervoor een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. De 72-jarige man sloot ondertussen zijn praktijk en is geen hypnotherapeut meer.