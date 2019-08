Twee gewonden bij frontale botsing Alexander Haezebrouck

15 augustus 2019

16u23 0 Kuurne Bij een ongeval op de Rijksweg in Kuurne vielen donderdag rond 15 uur twee gewonden. Een witte bestelwagen botste frontaal tegen een andere auto tijdens een inhaalmanoeuvre. Beide bestuurders werden gewond afgevoerd.

Volgens getuigen was de witte bestelwagen, die op de Rijksweg in de richting van Harelbeke reed, al een tijdje aan het aandringen bij de auto voor hem om sneller te rijden. Op een gegeven moment besloot de bestuurder in te halen. Dat liep verkeerd af aan de Koning Boudewijnstraat. De bestuurder van de bestelwagen botste frontaal met een tegenligger en ging aan het tollen. Hij kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand. De andere auto belandde in de gracht. De bestuurder van de bestelwagen moest door de brandweer uit zijn auto gehaald worden. Beide bestuurders werden met slechts lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Rijksweg een tijdje afgesloten.