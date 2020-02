Turbo Alive Band is eerste naam op affiche P’Latsedoen Joyce Mesdag

24 februari 2020

19u24 2

De organisatie van het gratis festival P’Latsedoen in Kuurne heeft een eerste naam gelanceerd. De Turbo Alive Band, die nummers brengt van Kortrijkzaan Johny Turbo, prijkt als eerste op de affiche. Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat de zanger overleed, een ideaal moment om de coverband op de Kuurnse planken te zetten, oordeelde de organisatie. Het is intussen de 10de editie die op 11 juli 2020 wordt georganiseerd. Meer info op http://www.platsedoen.be.