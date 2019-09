Trucker vraagt opschorting na dodehoekongeval op intussen heringericht ‘kruispunt des doods’ Hans Verbeke

16 september 2019

18u18 8 Kuurne Ondanks verschillende eerdere veroordelingen, onder meer voor rijden onder invloed van alcohol, vraagt P.V. (45) uit Waregem dat de rechter hem niet zou straffen voor het ongeval waarbij op het zogenaamde ‘kruispunt des doods’ in Kuurne een 64-jarige fietsster stierf onder de wielen van zijn vrachtwagen. Het kruispunt is sinds kort heringericht en veel veiliger voor zwakke weggebruikers.

Ludwine Louncke uit Harelbeke ging boodschappen doen met haar fiets, die bewuste 18de juli van vorig jaar. Toen ze in Kuurne op de N50 de R8 dwarste in de richting van Kortrijk, werd ze gegrepen door een vrachtwagen die aan het rode licht had gestaan en rechts afsloeg. De 64-jarige vrouw was op slag dood. “Mijn cliënt had oog voor een mindervalide dame in een rolstoel die op het fietspad reed en sloeg daarna voorzichtig af”, zegt de advocate van P.V. (45) uit Waregem, de bestuurder van de vrachtwagen met container. “Hij voelde plots iets, heeft geremd en is uitgestapt. Toen heeft hij gezien dat er een dame met haar fiets onder zijn vrachtwagen was beland. Het gaat om een klassiek dodehoekongeval met een bijzonder zware tol.”

Fietsster zichtbaar

Uit camerabeelden blijkt dat Ludwine Louncke al rijdend het kruispunt naderde, met een snelheid van zowat 13 kilometer per uur. “Toen het licht op groen sprong, ging de vrouw iets sneller rijden”, zegt de advocate van de trucker. “Uit het verslag van de deskundige blijkt dat de fietsster een beperkte tijd - zo’n zes seconden - zichtbaar was voor mijn cliënt, als hij tenminste de hele tijd in z’n buitenspiegel had gekeken. Maar in zo’n verkeerssituatie is er wel meer om op te letten dan de buitenspiegels alleen. Mijn cliënt is wel degelijk voorzichtig geweest. Hij kan hier eigenlijk weinig aan doen.”

200 ongevallen in 5 jaar tijd

De advocate vraagt de opschorting voor de Waregemse ondernemer. Dat betekent dat de man schuldig zou bevonden worden, maar geen straf zou krijgen. Het openbaar ministerie is daar niet mee akkoord. P.V. werd immers in het verleden al verschillende keren veroordeeld, onder meer voor rijden onder invloed van alcohol. Dat zal hem allicht zwaar aangerekend worden, als de rechter op 14 oktober vonnis velt. Het beruchte kruispunt waar Ludwine Louncke verongelukte en waar in 2015 fietser Joeri Verbeeck in gelijkaardige omstandigheden 600 meter werd meegesleurd onder een vrachtwagen maar op miraculeuze wijze overleefde, is inmiddels een pak verkeersveiliger gemaakt. In de vijf jaar voor de herinrichting, die dit voorjaar plaatsvond, gebeurden ongeveer 200 ongevallen op het kruispunt.