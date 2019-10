Trucker mag anderhalve maand niet rijden na ongeval dat leven kostte aan fietsster Hans Verbeke

14 oktober 2019

15u33 6 Kuurne Trucker Pieter V. (45) uit Waregem is dan toch veroordeeld voor een dodelijk ongeval waarbij in Kuurne een 64-jarige fietsster onder zijn vrachtwagen terechtkwam. V. kreeg drie maanden rijverbod (de helft met uitstel), drie maanden met uitstel en een boete van 1.600 euro. De rechter hield bij z’n vonnis rekening met het feit dat de man eerder al verschillende keren werd veroordeeld, onder meer voor rijden onder invloed.

Het dramatische ongeval gebeurde vorig jaar op 18 juli in Kuurne, op het zogenaamde kruispunt des doods, van de N50 met de R8. Ludwine Louncke uit Harelbeke dwarste de R8 in de richting van Kortrijk maar werd gegrepen door een vrachtwagen die aan het rode licht had gestaan en rechts afsloeg. De 64-jarige vrouw belandde onder het gevaarte, werd nog even meegesleurd en overleed ter plaatse. De trucker was ongedeerd maar fel onder de indruk.

“Niet roekeloos gereden”

De advocate van Pieter V. vindt dat haar cliënt eigenlijk weinig schuld treft. “Hij had oog voor een mindervalide dame in een rolstoel die op het fietspad reed en sloeg daarna voorzichtig af. Toen hij iets voelde, heeft hij geremd. Pas na het uitstappen zag hij dat er een dame met haar fiets onder zijn vrachtwagen was beland. Mijn cliënt was wel degelijk voorzichtig.” Uit het verslag van de deskundige blijkt dat de fietsster ongeveer zes seconden zichtbaar was voor de trucker.

Rijbewijs opnieuw behalen

Pieter V. hoopte dat de rechter hem de opschorting zou geven, waarbij hij schuldig wordt bevonden aan het ongeval zonder gestraft te worden. Maar de politierechter kon niet om zijn veroordelingen uit het verleden heen. De Waregemnaar kreeg drie maanden met uitstel, een rijverbod van drie maanden (waarvan de helft effectief) en een boete van 1.600 euro. Als hij na z’n rijverbod opnieuw achter het stuur wil kruipen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet de man met succes medische en psychologische proeven doorstaan. Het beruchte kruispunt waar Ludwine Louncke verongelukte en waar in 2015 fietser Joeri Verbeeck in gelijkaardige omstandigheden 600 meter werd meegesleurd onder een vrachtwagen maar op miraculeuze wijze overleefde, werd intussen heringericht. Sinds de zomer is het er een pak veiliger voor zwakke weggebruikers.