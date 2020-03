Tot 18 maanden cel voor cocaïnedealers in Roeselaarse stationsbuurt Alexander Haezebrouck

23 maart 2020

18u05 0 Kuurne Zes mannen uit de regio van Roeselare en Ledegem zijn veroordeeld tot celstraffen van zes maanden tot 18 maanden voor een grootschalige cocaïnehandel. De beklaagden kwamen naar voor tijdens een onderzoek naar cocaïnehandel in de Roeselaarse stationsbuurt. Zo’n 45.000 euro vermogenswinst werd verbeurd verklaard.

Tijdens het onderzoek van de politie naar drugshandel in de stationsbuurt van Roeselare kregen ze al snel Jamal E. (46) in het vizier. Uit een telefonie-onderzoek kwamen de andere vijf beklaagden in beeld. Begin juli 2018 ging de politie over tot actie en pakte het zestal op en doorzocht hun woningen. Alhoewel ze bijna allemaal ontkennen cocaïne te hebben verkocht, legden verschillende afnemers van drugs zeer precieze verklaringen af tegen hen. Spilfiguur Jamal E. is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Hij moet ook een geldboete van 2.000 euro betalen. 40.000 euro vermogenswinst werd in zijn naam verbeurd verklaard. Zijn kompanen zijn veroordeeld tot celstraffen van zes maanden tot 16 maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief.