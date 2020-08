Tijdelijke brug verbindt Vlaspark met jaagpad aan de Leie Joyce Mesdag

13 augustus 2020

16u54 0 Kuurne Een tijdelijke brug over de Heulebeek verbindt sinds vandaag het Vlaspark met de oevers van de Leiemeers in Kuurne. De tijdelijke brug blijft tien weken liggen.

De gemeente stelde het het Vlaspark, goed voor een lap ongerepte natuur van zo’n 14.000 vierkante meter, open sinds 2017. Het is de bedoeling om het park verder ontwikkelen in de toekomst, met aandacht voor toerisme en recreatie.

De brug over de Heulebeek moet het nu mogelijk maken om van aan de pastorie door het park tot aan het jaagpad langs de Leie te wandelen. Het is een proefproject. Op termijn is het de bedoeling om over de Heulebeek verschillende brugjes aan te leggen zodat het reeds ontwikkelde stuk Vlaspark, het centrum van Kuurne, de Heulebeek en de route langs de Leie beter met elkaar worden verbonden. De zaakvoerders van tennis- en padelclub Leiemeers gaven toestemming om de brug op hun domein te laten aansluiten.