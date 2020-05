Tien medewerkers Colruyt in Kuurne blijken besmet met corona: 70 personeelsleden in quarantaine Joyce Mesdag

08 mei 2020

12u01 8 Kuurne Alle 70 medewerkers van de Kuurnse Colruytvestiging zijn twee weken in quarantaine geplaatst. Tien medewerkers testten er positief op het coronavirus. “De gezondheid van ons personeel gaat voor”, zegt Rudi Desmet, regioverantwoordelijke bij Colruyt. “We hebben de hele winkel ontsmet en dankzij medewerkers van andere vestigingen kan onze winkel gewoon open blijven.”

Het was vorige week donderdag dat er een eerste medewerker positief testte op het coronavirus. “De week daarop bleken nog zeven andere medewerkers aan corona te lijden, nadat ze zich op eigen initiatief lieten testen”, zegt Rudi Desmet, regioverantwoordelijke bij Colruyt. “Omdat we de gezondheid van onze werknemers voorop stellen, hebben we woensdag beslist om alle vaste medewerkers van die vestiging preventief thuis te laten.” Alle medewerkers werden woensdagavond opgebeld. “Het was uiteraard wat schrikken voor hen, maar we mogen fier zijn over de manier waarop ze met het nieuws zijn omgegaan. In de nacht van woensdag op donderdag heeft een achttal mensen de hele winkel ontsmet, met extra aandacht voor contactpunten zoals winkelkarren, barcodelezers, transpalethandvaten, enzovoort. Donderdagmorgen hebben we de winkel gewoon kunnen openen, met de hulp van medewerkers van andere vestigingen.”

Mondmaskers

Intussen zijn alle medewerkers getest. De teller staat voorlopig al op tien. “We wachten nog enkele resultaten af. Met de besmette medewerkers gaat het, gezien de omstandigheden, goed. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen, maar dat is eerder uit voorzorg. We hopen dat ze er snel bovenop komen.” Klanten hoeven niets te vrezen, zegt Desmet. “Nog vóór de eerste besmetting vastgesteld werd, hadden we ons personeel al gevraagd mondmaskers te dragen. Er is de voorbije weken ook voldoende aandacht besteed aan het ontsmetten van winkelkarren en aan de hygiëne van onze medewerkers die hun handen regelmatig ontsmetten en wassen.”