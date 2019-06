Tien maanden celstraf voor belaging ex LSI

Bron: LSI

Een 64-jarige man van Tunesische origine uit Kuurne is dinsdag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro voor belaging van zijn ex.

Eind 2014 kwam het tot een echtscheiding tussen Fathi J. en zijn echtgenote. Die scheiding bleek voor de man het startsein om zijn ex te blijven belagen. “Hij dook in haar omgeving op, belde om de haverklap naar de politie om vermeende verontrustende situaties bij zijn ex aan te klagen, stuurde haar bierkaartjes en briefjes, belde haar op,…”, somde de openbare aanklager op. J. liep eerder al een veroordeling op voor slagen aan zijn partner.