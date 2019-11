Tentoonstelling toont toekomstplannen Spijker en Schardauw Joyce Mesdag

13 november 2019

00u30 0 Kuurne De komende drie weken worden de toekomstplannen voor de vernieuwing van sociale woonwijk Spijker en Schardauw tentoongesteld in het plaatselijke buurthuis.

Spijker en Schardauw is verouderd, en ook het concept past niet meer in hedendaagse tijden, daarom wordt de wijk dus vernieuwd. “Bewoners hebben er bijvoorbeeld geen privé-buitenruimte, iets dat bij de bouw van de woonwijk als moderne en vooruitstrevend werd beschouwd, maar tegenwoordig toch eerder als een groot gemis wordt ervaren”, zegt Etienne Vancoppenolle, voorzitter Eigen Gift Eigen Hulp.

Vanaf 2023 worden de woonblokken van de woonwijk er in fases afgebroken en vervangen door vier nieuwe woonblokken. Op dit moment zijn er 153 woongelegenheden, het nieuwe project zal er tussen de 155 en 170 tellen. Er komt een ondergrondse parking, een autovrij groener binnenplein, en tuinen tussen de woonblokken en de aanliggende percelen moeten voor een ruimtelijker gevoel zorgen.

“De gezinnen die in Spijker en Schardauw wonen, zullen altijd ergens terecht kunnen”, zegt Vancoppenolle. “Dat zal geen eenvoudige oefening worden, maar het moet. De eerste 30 gezinnen brengen we in sociale woningen elders onder, vanaf dan kunnen we telkens de andere gezinnen van de oude naar de nieuwe woonblokken verhuizen.”

Architect Stéphane Beel, die onder meer het gerechtsgebouw in Kortrijk tekende, zette zijn schouders onder dit project. “Het is de bedoeling om op deze site extra groen te creëren dat ook door de buurt zal kunnen gebruikt worden. Er staat van in het begin van de straat tot hier geen enkele boom, dus extra groen zal de leefkwaliteit hier voor de hele buurt verbeteren.”

Wie interesse heeft kan de tentoonstelling bezoeken van 13 november tot 6 december, op maandag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16u en op vrijdag van 9u tot 12u. Op dinsdag 19 november en maandag 25 november kan je er ’s avonds terecht, respectievelijk van 17u tot 19u en van 18.30u tot 20u.