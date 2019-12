Tegen de zomer ook huisdierensticker beschikbaar Joyce Mesdag

04 december 2019

19u42 0 Kuurne Kuurne zal ook de huisdierensticker ter beschikking stellen. Op die sticker kunnen baasjes vermelden hoeveel huisdieren ze hebben. Zo weten hulpdiensten in noodsituaties hoeveel huisdieren aanwezig zijn in de woning. Met de sticker moet het aantal huisdieren die in een woningbrand blijft, drastisch teruggeschroefd worden.

“We hopen de sticker tegen de zomer te kunnen aanbieden aan onze burger”, zegt schepen van Dierenwelzijn Johan Bossuyt (N-VA). Hij geeft nog mee dat Kuurne recent ook al inspanningen deed in het kader van dierenwelzijn. “Zo hebben we een scanner aangekocht waarmee we chips bij dieren kunnen lezen. Zo kunnen we baasjes verwittigen bij verloren gelopen dieren, of ook wanneer hun dieren dood teruggevonden worden op openbaar domein. Daarnaast hebben we sinds kort ook schuilhokken voor zwerfkatten. Die staan opgesteld op het grasplein tussen het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Iemand van onze diensten werd aangesteld om die in de gaten te houden. Mochten daar nieuwe nestjes te vinden zijn, zal die persoon de kittens laten steriliseren en naar het asiel brengen.”